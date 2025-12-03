Bisceglie Calcio Femminile travolgente con il Sannicandro e semifinale di coppa ad un passo

Un successo rotondo e di grande personalità per il Bisceglie Calcio Femminile, che supera 4-0 il Calcio Rosa Sannicandro e mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia regionale. Una vittoria che conferma la forza della squadra di mister Di Meo, protagonista di una stagione d’esordio semplicemente straordinaria.

Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sullo 0-0, le neroazzurre hanno preso il controllo definitivo del match nella ripresa. Al 52’ Angela Di Grumo ha sbloccato il punteggio con una splendida conclusione al volo su calcio d’angolo di Vecchiarino. Un gol dal forte valore personale, come raccontato dalla stessa giocatrice: “Sono felice di aver segnato il mio primo gol con questa maglia. Per me rappresenta una rinascita dopo un periodo difficile. L’abbraccio del mister e della squadra è stato emozionante”.

La rete di Di Grumo ha dato il via all’assalto neroazzurro. Al 56’ Petruzzella ha raddoppiato e appena due minuti dopo Carlucci ha firmato il tris su assist della stessa Petruzzella. Nel finale, al minuto 89, ancora Petruzzella ha chiuso definitivamente i conti siglando il 4-0.

Perfetta anche la prova difensiva, guidata da una Silvia Stella in stato di grazia. La portiera neroazzurra raggiunge i 196 minuti di imbattibilità e si conferma la migliore estremo difensore dell’intera fase a gironi della Coppa Italia Regionale, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra.

Adesso il Bisceglie guarda con entusiasmo alla sfida di domenica contro l’Apulia Trani, match decisivo per la vittoria del girone e per assicurarsi la semifinale in casa contro il Team Bari Femminile. (credit foto: Mastrodonato)