Bisceglie Calcio Femminile, debutto in Eccellenza con carattere: ko di misura a Bari

Esordio ufficiale nel campionato di Eccellenza pugliese per il Bisceglie Calcio Femminile, che lascia il campo del Team Bari con una sconfitta per 2-1 al termine di una gara intensa.

Nel primo tempo il Bisceglie va più volte vicino al vantaggio, colpendo un palo con Di Grumo e sfiorando il gol con Petruzzella. A sbloccare il risultato, però, è il Team Bari al 30’, quando Di Palo insacca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione nerazzurra è immediata: Carlucci impegna il portiere avversario e, al 41’, Petruzzella firma il pareggio con una conclusione precisa che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Bisceglie continua a proporre un buon calcio e a tenere il pallino del gioco, ma al 25’ del secondo tempo l’espulsione di Celi costringe le nerazzurre a giocare in inferiorità numerica. Nonostante ciò, la squadra non rinuncia ad attaccare e mantiene un atteggiamento propositivo. Al 35’ arriva il nuovo vantaggio del Team Bari con Di Benedetto, che porta il punteggio sul 2-1. Dopo il gol subito, le nerazzurre costruiscono una serie di occasioni clamorose: due volte Bruno si vede negare la rete dal portiere avversario, mentre Cimadomo colpisce la traversa, andando a un soffio dal pareggio.

Resta il rammarico per il risultato, ma la prestazione offerta rappresenta un segnale estremamente incoraggiante per il prosieguo della stagione. Il prossimo impegno vedrà le nerazzurre tornare in campo sabato per il derby contro l’Apulia Trani. (Credit foto: Bisceglie Calcio Femminile)