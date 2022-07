Bisceglie Calcio: Fanelli e De Vivo tornano a vestire il nerazzurro

In casa Bisceglie Calcio arrivano le prime ufficialità per quanto riguarda il calcio mercato: i primi nomi ufficiali sono quelli di Simone Fanelli e Rodolfo De Vivo.

Nato a Bari, classe 1997, Fanelli è una vecchia conoscenza del calcio biscegliese: Fanelli ha infatti già militato con i colori nerazzurri nelle stagioni 2016/2017 (dopo essere stato ceduto dal Padova) e nell’annata 2020/2021 per poi rimanere svincolato. Il barese avrà le chiavi del centrocampo, soprattutto nella zona mediana del campo. Non è un giocatore da tanti gol per stagione, ma un innesto che ha una discreta esperienza, con più di 80 partite disputate tra serie D e leghe minori.

Anche per De Vivo si tratta di un ritorno in patria. Nato nel 1994 a San Severo, ha mosso i primi passi nell’Under 19 del Frosinone. Dopo tre anni (stagione 2015/2016) approda in terra biscegliese, passando per Foggia, San Severo e Brindisi. Il classe 1994 ha giocato fino ad ora nel ruolo di attaccante: il suo mancino ha infatti già fatto sognare i cuori nerazzurri. Il nuovo beniamino ha nel suo storico 103 partite disputate con 18 gol.