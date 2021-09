Bisceglie Calcio, esordio casalingo per la prima in Serie D / CALENDARIO

Nella tarda mattinata odierna la Lega Nazionale Dilettanti ha stilato i calendari dei gironi di Serie D per la stagione 2021/22, Bisceglie Calcio, inserito nel girone H, che esordirà in casa.

I neroazzurro stellati del presidente Racanati cominceranno la loro avventura il prossimo 19 settembre ospitando allo stadio Gustavo Ventura una nobile del calcio del sud come la Nocerina. Sette giorni dopo prima trasferta in quel di Casarano. L’anno solare 2021 si chiuderà il 22 dicembre con il match Bisceglie-Altamura per poi riprendere il 9 gennaio con Nola-Bisceglie ultima giornata del girone d’andata. Stagione regolare che invece terminerà il 15 maggio. Saranno ben sette i turni infrasettimanali previsti durante la stagione.

Variazione per la gara valida per il turno preliminare di Coppa Italia tra i nerazzurro stellati ed il Nola, in programma domenica 12 settembre, si disputerà sul prato del “Ventura” (inizio ore 15.00), a seguito dell’indisponibilità del campo di gioco dei campani.

Nel pomeriggio di oggi, ore 18, la dirigenza incontrerà i tifosi nerazzurri in vista dell’inizio ufficiale della stagione. L’appuntamento si terrà presso la tribuna dello stadio “Ventura” nel pieno rispetto delle attuali normative anti covid (utilizzo mascherina e distanziamento di almeno un metro). All’incontro interverranno il presidente Vincenzo Racanati ed il direttore generale Angelo Angiolino.