Bisceglie Calcio: ecco un giovane rinforzo a centrocampo

Continua a puntare su volti emergenti la dirigenza del Bisceglie Calcio, che ufficializza l’arrivo in nerazzurro del promettente centrocampista di origine peruviana classe 2005 Luis Martin Beniti.

Il giovane talento si è messo in luce durante l’esperienza nella Primavera del Monopoli nella stagione 2022/23, in cui ha collezionato 15 presenze contribuendo alla salvezza dei biancoverdi. L’anno successivo è passato al Bari, dove ha mostrato un grande potenziale e un’ottima padronanza del gioco. Con la maglia biancorossa è sceso in campo in 27 occasioni tra Campionato Primavera 2 e Coppa Italia di categoria, dimostrando di meritarsi il posto da titolare.