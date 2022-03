Bisceglie Calcio: ecco le date e gli orari dei match contro Virtus Matino e Bitonto

Sei partite in diciotto giorni. A partire da domenica prossima, con la trasferta al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (ore 15), il Bisceglie sarà chiamato ad un intenso quanto fondamentale tour de force.

Alle 5 gare già in calendario fino alla pausa pasquale, infatti, si aggiunge il recupero della nona di ritorno contro la Virtus Matino, programmato per mercoledì 6 aprile ore 15, ma con possibile variazione dell’orario, sul prato del “Ventura”.

Novità importanti anche per quanto riguarda il derby di mercoledì prossimo (30 marzo) sempre al “Ventura” con il Bitonto che, a seguito dell’accordo intercorso fra le due società, verrà disputato con calcio d’inizio alle ore 19. Nell’occasione il sodalizio nerazzurro stellato promuoverà una iniziativa riservata al settore gradinata, i cui dettagli saranno ufficializzati nelle prossime ore.

Infine, relativamente alla gara Matino–Gravina disputata venerdì scorso, il giudice sportivo non ha omologato il risultato (vittoria dei salentini per 3-2) per via del preannuncio di reclamo effettuato dal Gravina.