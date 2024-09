Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio in cerca di riscatto

Bisceglie e Unione Calcio in cerca di riscatto in questa quarta giornata di Eccellenza, con nessuna delle due formazioni biscegliesi capace ancora di vincere una partita in questo avvio di campionato; tant’è che i nerazzurri hanno persino cambiato guida tecnica, passando da Scaringella a Loseto.

L’esordio di Loseto avverrà domenica 15 settembre, alle 15:30, al Di Liddo; nel match casalingo contro il Canosa, formazione con tre punti in classifica dopo altrettante giornate, in una partita che verrà giocata a porte chiuse. Per tutto l’ambiente è fondamentale ripartire con tre punti dopo il brutto avvio in campionato, con appena un punto in tre partite e brutte prestazioni viste sul campo; perciò un avversario in difficoltà come il Canosa può rappresentare un’occasione di riscatto per i nerazzurri.

Non prenderanno parte al prossimo match, né per i seguenti, Ivo Quaranta, Giovanni Maiorino e Francesco Palumbo; tre calciatori con cui è arrivata la risoluzione consensuale e che non faranno più parte della rosa.

Contemporaneamente l’Unione sarà impegnata in un’altra partita che si giocherà a porte chiuse, con gli azzurri che si troveranno al Madonna d’Altomare di Polignano, ospiti del Polimnia Calcio, formazione di testa, con ben sette punti raccolti in questo avvio, e che non sarà un avversario semplice per una squadra che ha sempre giocato un buon calcio, ma ha raccolto poco fin’ora, con un solo punto conquistato in tre giornate e una classifica che potrebbe iniziare a pesare in caso di una mancata reazione.