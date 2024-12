Bisceglie Calcio e Virtus in campo nel ricordo di mister Franco Di Reda

Questa mattina alle ore 11 va in scena la seconda edizione del “Memorial Franco Di Reda“. Al “Di Liddo” si sfideranno la Virtus Bisceglie, organizzatrice dell’evento, e il Bisceglie Calcio guidato da mister Di Meo.

La gara tra le due compagini biscegliesi si svolgerà per onorare la memoria di un simbolo del movimento calcistico nostrano, capace anche di farsi apprezzare al di fuori dell’Italia, al punto di essere soprannominato “L’Americano”. Di Reda è stato un calciatore di buon livello ed un ottimo allenatore, in grado di maturare esperienze sulle panchine dell’Edil Spina e della Fidens Bisceglie. Nella stagione 1999/2000 ha guidato gli stellati in Eccellenza, mentre nell’ultimo periodo ha seguito la Virtus nella scalata verso le categorie superiori. Per le due squadre protagoniste la partita che ricorda Di Reda, a tre anni dalla sua scomparsa, può essere un’importante occasione in preparazione alla ripresa degli impegni nei rispettivi campionati. Gli appassionati potranno assistere gratuitamente all’appuntamento sugli spalti del “Di Liddo”.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO