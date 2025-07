Mercato: Bisceglie e Unione Calcio tra conferme e volti nuovi

Bisceglie e Unione Calcio continuano a muoversi in vista della nuova stagione: tra conferme e nuovi arrivi, sia i nerazzurri che gli azzurri hanno ufficializzato nelle ultime ore diverse operazioni che coinvolgono giocatori e staff tecnici, con l’obiettivo di affrontare al meglio il campionato di Eccellenza 2025/2026.

Il Bisceglie Calcio ha annunciato in primo luogo il tesseramento di Francesco De Luca e Flavio De Pinto, rispettivamente classe 2006 e classe 2007, giovani ma già dotati di un buon bagaglio d’esperienza tra settori giovanili di livello e campionati minori. De Luca, difensore duttile reduce da una stagione in Promozione con il Capurso, sarà un’alternativa importante tra gli under della rosa a disposizione di mister Pino Di Meo; De Pinto, terzino sinistro proveniente dal vivaio del Bari e reduce da un’esperienza al Barletta, andrà ad arricchire ulteriormente il pacchetto con qualità tecniche interessanti e un buon piede mancino.

Conferma importante anche tra i pali per i nerazzurri: Francesco Baietti, classe 2003, sarà ancora il portiere titolare dopo l’ottima stagione scorsa, conclusa con 15 clean sheet in 30 presenze. Reattività, sicurezza nelle uscite e capacità di costruire dal basso ne fanno un punto fermo della formazione nerazzurra.

Nicola Ciciriello

Sul fronte Unione Calcio Bisceglie, invece, la società ha deciso di dare continuità tecnica confermando in blocco lo staff che ha concluso la passata stagione, con l’avvento di un volto nuovo, ovvero quello del preparatore atletico Nicola Ciciriello. Luca Rumma sarà ancora l’allenatore della prima squadra, affiancato da Luigi Digiorgio (vice), appunto da Nicola Ciciriello (preparatore atletico), Ruggiero Amoroso (allenatore dei portieri), Domenico Fanelli (collaboratore tecnico e neo-tecnico dell’Under 19 dopo i buoni risultati con l’Under 17), Angelantonio Pisani (responsabile area medico-sanitaria) e Niccolò Lapendola (fisioterapista e recupero infortuni). Uno staff completo, coeso e competente, pronto a guidare l’Unione verso nuovi traguardi.