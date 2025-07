Bisceglie Calcio: oggi raduno aperto ai tifosi, ufficiale l’arrivo di Filannino

La giornata odierna segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione per il Bisceglie Calcio. A partire dalle ore 17.30, lo Stadio “Gustavo Ventura” accoglierà il raduno della squadra nerazzurra, in un appuntamento particolarmente sentito dalla società, che torna a vivere questo momento nella propria casa.

La dirigenza, in sinergia con lo staff tecnico, ha voluto fortemente aprire le porte dello stadio ai tifosi e alla cittadinanza per trasformare il primo giorno di lavoro in una vera festa di inizio stagione. Sarà un’occasione speciale per salutare i nuovi acquisti, riabbracciare i giocatori confermati e trasmettere a Mister Pino Di Meo e al gruppo tutto l’entusiasmo e la passione della tifoseria stellata.

L’invito è esteso a tutti i sostenitori, che potranno ritrovarsi sul lato Tribuna per vivere da vicino le prime emozioni della stagione 2025/2026. Il Bisceglie Calcio vuole partire con il piede giusto, con il calore della sua gente a spingere fin dal primo allenamento.

Bisceglie che si arricchisce di un nuovo tassello difensivo: si tratta di Ruggiero Filannino. Il difensore classe 2007, con spiccate attitudini da terzino destro, è cresciuto nel Settore Giovanile del Barletta e con le sue prestazioni ha attirato l’attenzione del Campobasso, club di Serie C che lo ha prelevato nell’estate del 2024, permettendogli di fare ulteriore esperienza nel campionato Primavera.