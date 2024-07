Bisceglie Calcio, difficile percorso verso il ripescaggio in D, Ferrulli: “Abbiamo fatto il possibile”

Notizie poco confortanti per il Bisceglie Calcio sono emerse dall’assemblea del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti svoltosi ieri, 30 luglio.

Le possibilità di un possibile ripescaggio in Serie D appaiono davvero difficili ed il club nerazzurro stellato ne prende atto.

“Abbiamo fatto tutto il possibile – dichiara il direttore generale Renato Ferrulli – nonostante enormi sforzi a livello dirigenziale, nonché forti a livello sportivo di una stagione giocata ad altissimo livello nel campionato di Eccellenza 2023/2024, perché la nostra domanda di ripescaggio in Serie D fosse accolta dal Consiglio Direttivo della LND. In questi giorni di attesa non abbiamo mai smesso di lavorare su entrambi i fronti, per farci trovare preparati sia in caso di ripescaggio in D sia in caso di permanenza in Eccellenza. Siamo pronti per una stagione in cui dirigenza, staff tecnico e calciatori si impegneranno come sempre al massimo perché il Bisceglie Calcio raggiunga i migliori risultati possibili sul terreno di gioco”.

La società comunica inoltre che a stretto giro sarà organizzata una conferenza stampa, della quale sarà dato opportuno preavviso, alla presenza di rappresentanti della dirigenza che risponderanno alle domande dei giornalisti interessati.