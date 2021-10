Bisceglie Calcio, delicata sfida casalinga con la Mariglianese

Una gara da non fallire per non complicare ulteriormente il cammino in campionato. Il Bisceglie Calcio attende al “Ventura”, domani pomeriggio alle ore 15, la visita della Mariglianese nel match valido per l’ottavo turno del girone H di Serie D.

Una partita delicata per i nerazzurri, desiderosi di riscattare un periodo opaco di cinque giornate senza vittorie e soprattutto di tornare a muovere la classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Lavello e Audace Cerignola. L’avversario, però, non è dei più semplici trattandosi di una diretta concorrente per la salvezza, una squadra con l’entusiasmo alle stelle, alla prima storica esperienza in Serie D ma capace di raccogliere ben 9 punti in graduatoria e di sommergere di reti il Nola nel derby disputato nel turno infrasettimanale, vinto per 5-2.

Le assenze nel reparto arretrato rappresentano un vero problema per mister Rufini, ancora costretto a rinunciare a Marino al quale si è aggiunto Urquiza, espulso mercoledì pomeriggio nel pesante 4-0 rimediato a Cerignola. Restano da valutare anche le condizioni di capitan Coletti, al rientro dalla squalifica ma non ancora al meglio della forma al pari dell’attaccante Leonetti. Le buone notizie per il tecnico stellato arrivano dal recupero del giovane Liso e dal calciomercato con la società che, nella giornata di ieri, ha comunicato un nuovo innesto nella zona mediana del campo.

Il direttore sportivo Scuotto si è infatti assicurato le prestazioni del centrocampista classe 2002 Michele Fucci che, nonostante la giovanissima età, può vantare un curriculum di tutto rispetto grazie all’esperienza maturata nei settori giovanili di Bari, Foggia e Cagliari. L’esordio tra i grandi arriva con la maglia del Bitonto in Serie D mentre nella scorsa stagione Fucci ha disputato quattordici gare di campionato con la maglia del Molfetta. Un acquisto molto utile per irrobustire il reparto under ed offrire maggiori soluzioni tattiche alla squadra vista la grande duttilità del neoacquisto, capace di ricoprire più ruoli nella zona centrale del campo. Il giovane calciatore sarà subito a disposizione del tecnico per l’importante gara di domani.

L’incontro tra Bisceglie e Mariglianese sarà diretto dall’arbitro Stefano Foresti di Bergamo coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Roberto Sciamarella di Paola. (FOTO: UFFICIO STAMPA A.S. BISCEGLIE)