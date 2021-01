Bisceglie Calcio, definiti gli orari delle prime dieci giornate del girone di ritorno / DETTAGLI

In attesa di conoscere quando si recupererà il match tra Bisceglie e Casertana, valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato serie C girone C, la Lega Pro, con comunicato ufficiale n.244, ha diramato gli orari delle prime dieci giornate del girone di ritorno che partirà domenica 24 gennaio 2021.

I nerazzurri di Bucaro scenderanno in campo contro il Foggia alle ore 17.30 così come nella gara contro la Cavese in programma domenica 31 gennaio. Tre giorni dopo, è previsto il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno dove i nerazzurri affronteranno l‘Avellino con calcio d’inizio alle ore 20.30.

Le trasferte contro Turris e Palermo si giocheranno alle ore 15.00 rispettivamente domenica 7 e 14 febbraio. Il secondo turno infrasettimanale, in programma mercoledì 17 febbraio, i pugliesi se la vedranno al “Ventura” con la Viterbese ed il fischio d’inizio sarà alle ore 17.30.

Successivamente, i nerazzurri usufruiranno di un turno di riposo e rientreranno in campo domenica 28 febbraio, alle ore 15.00 nel turno valevole per l’ottava giornata contro la Juve Stabia. Lo scontro Monopoli – Bisceglie si disputerà mercoledì 3 marzo alle ore 20.30 infine, Bisceglie – Catania avrà come fischio d’inizio le ore 15.00.

Di seguito gli orari delle gare dalla prima alla decima giornata del girone di ritorno:

Prima giornata: Domenica 24 gennaio 2021 ore 17.30 BISCEGLIE – FOGGIA

Seconda giornata: Domenica 31 gennaio 2021 ore 17.30 CAVESE – BISCEGLIE

Terza giornata: Mercoledì 3 febbraio 2021 ore 20.30 BISCEGLIE – AVELLINO (gara che sarà trasmessa anche su Sky)

Quarta giornata: Domenica 7 febbraio 2021 ore 15.00 TURRIS – BISCEGLIE

Quinta giornata: Domenica 14 febbraio 2021 ore 15.00 PALERMO – BISCEGLIE

Sesta giornata: Mercoledì 17 febbraio 2021 ore 17.30 BISCEGLIE – VITERBESE

Settima giornata: Domenica 21 febbraio 2021, riposo

Ottava giornata: Domenica 28 febbraio 2021 ore 15.00 BISCEGLIE – JUVE STABIA

Nona giornata: Mercoledì 3 marzo 2021 ore 20.30 MONOPOLI – BISCEGLIE

Decima giornata: Domenica 7 marzo 2021 ore 15.00 BISCEGLIE – CATANIA