Bisceglie Calcio, debutto in casa del Palermo per la compagine Primavera

Tempo di campionato per la Primavera del Bisceglie Calcio allenata da Giampiero Di Pierro, che domani pomeriggio, sabato 20 febbraio alle ore 14.30 affronterà al Centro Sportivo “Pasqualino Stadium” di Carini i pari età del Palermo nel match valevole per la seconda giornata del campionato Primavera 3 Dante Berretti.

“E’ un anno particolare – esordisce il responsabile unico del settore giovanile Renzo Ferrante. La ripresa dei campionati sarà una incognita. Con la Primavera, partita questa mattina per la Sicilia, abbiamo fatto partitelle in famiglia. Tuttavia, conoscendo il valore dei ragazzi faremo un campionato dignitoso. Ci sono ragazzi interessanti e di prospettiva. Qualcuno si è già affacciato in prima squadra svolgendo anche degli allenamenti. I ragazzi hanno lavorato tanto in questi mesi e non è stato facile. La loro voglia è quella di fare la partita della vita essendo un pronti via. Fare attualmente dei pronostici diventa difficile. Ognuno è convinto di aver lavorato bene. Personalmente – prosegue Ferrante – li seguirò in trasferta e ritengo che ci toglieremo tante soddisfazioni a prescindere dai risultati. Il nostro obiettivo sarà quello di formarli e portarli in prima squadra”.

Se domani si alzerà il sipario sul campionato Primavera 3 non vi sono date certe per quanto concerne Under 17 e Under 15 che in questo periodo hanno disputato due amichevoli. “Avendo disputato le gare prima del lockdown (Cavese e Avellino ndr) e vedendo le prestazioni attuali, posso affermare che hanno usufruito in maniera positiva del riposo forzato in quanto hanno lavorato bene e visto i ragazzi crescere. A dimostrazione di quanto detto – continua – vi sono le due amichevoli fatte contro Monopoli e Bari dove l’Under 15 ha superato i biancorossi mentre, l’Under 17 ha pareggiato per 1-1. Abbiamo inoltre, rinfoltito la rosa con qualche innesto. Nelle prossime settimane ci dovrebbero essere altre amichevoli che saranno in futuro ufficializzate. Spero con tutto il cuore che il campionato riprenda. Anche il settore giovanile dell’ Unione Calcio Bisceglie – chiosa il responsabile unico del settore giovanile – ha ripreso le attività seguendo il protocollo.

Chiusura sui 100 anni dalla nascita di Michele D’Addato nato il 20 febbraio 1921: “ E’ una persona a cui sono legato. Lui e mister Di Corrado mi hanno fatto debuttare a 17 anni in occasione della gara contro la Cavese terminata per 2-2 (gara disputata il 23 gennaio 1977 e valevole per la prima giornata di ritorno del campionato serie D girone H. In tale gara andarono a segno Mauro Di Buduo e Leonardo Sallustio). Sono rimasto legato a tutta la famiglia. Ho veramente un ricordo piacevole di chi ha fatto tanto per il calcio biscegliese”.