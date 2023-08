Bisceglie Calcio, conferma per il difensore Luigi Barletta

La dirigenza del Bisceglie Calcio ha comunicato di aver trovato l’accordo per la conferma anche per la stagione sportiva ‪2023/24 con Luigi Barletta.

Nativo di Minervino Murge, classe 2003, Barletta è un terzino destro, all’occorrenza anche centrale difensivo. In passato il giovane difensore ha militato nella Primavera nerazzurro stellata, con 6 convocazioni in prima squadra in C. In seguito Barletta ha giocato con la maglia del Bisceglie in Serie D e nella scorsa stagione ha fatto parte della squadra nerazzurra in Eccellenza.