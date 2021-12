Bisceglie Calcio: con il San Giorgio arriva il quarto pari consecutivo / CLASSIFICA

Non riesce a tornare alla vittoria il Bisceglie Calcio che non approfitta di oltre mezz’ora di superiorità numerica ed al “Ventura” impatta per 1-1 contro il San Giorgio nell’incontro valido per il quattordicesimo turno di Serie D. Per i nerazzurri si tratta del quarto pareggio consecutivo con i tre punti che, ormai, mancano dal blitz esterno sul campo del Matino dello scorso 31 ottobre.

Mister Rufini lascia ancora a riposo capitan Coletti e ripropone tra i titolari Marino al centro del pacchetto arretrato. Dopo soli diciassette minuti di gioco, l’esperto difensore ripaga la scelta del tecnico siglando il vantaggio sugli sviluppi di un corner conquistato pochi istanti prima da La Piana. I padroni di casa si ritrovano quindi a comandare dopo aver concretizzato la prima vera occasione della partita. Al cinismo dei biscegliesi, però, replicano gli ospiti che, un quarto d’ora più tardi, ristabiliscono l’equilibrio concretizzando a loro volta la prima chance significativa del pomeriggio, sempre dalla bandierina. Cassese, infatti, appostato sul secondo palo e lasciato colpevolmente solo dalla retroguardia stellata devia in rete il calcio d’angolo battuto da Mancini. Il Bisceglie reagisce immediatamente ma il tiro-cross dalla fascia destra operato da Rubino al 35’ non trova compagni pronti alla deviazione.

In avvio di seconda frazione sono i campani a farsi preferire e al 55’ la sventola di Di Pietro costringe Martorel alla deviazione in angolo, tuttavia cinque minuti più tardi arriva l’episodio che potrebbe cambiare la partita. Lorusso sfugge all’ex di turno Raucci che, già ammonito, commette fallo e rimedia il secondo cartellino della sua gara lasciando i suoi in inferiorità numerica. Il Bisceglie a questo punto prova ad alzare i giri del motore alla ricerca dei tre punti ma rischia clamorosamente la beffa al 63’ quando Varela, aiutandosi con un fallo di mano non ravvisato dall’arbitro, si presenta davanti a Martorel che compie un autentico miracolo mantenendo il risultato di parità. L’episodio dà coraggio al San Giorgio che si riaffaccia in avanti al 74’ ma il tiro Raiola sibila a fil di palo. Scampato il pericolo, i nerazzurri sfruttano con maggiore determinazione la situazione favorevole e nel finale ci provano sia con Fucci, la cui rasoiata esce di poco, sia con La Piana, il quale per ben due volte non inquadra lo specchio della porta di un nulla. Al secondo tentativo costruito dall’attaccante, a sei giri di lancette dal novantesimo, gli stellati reclamano per un fallo di mano ma il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il penalty. Nei cinque minuti di recupero non accade più nulla e le due squadre si dividono la posta in palio, un risultato che non accontenta nessuno ma consente quantomeno di proseguire la striscia positiva.

Questo pareggio lascia immutata la situazione di classifica dei biscegliesi che salgono a quota 16 e conservano sempre un punto di vantaggio sulla zona playout. Nel prossimo appuntamento in programma fra sole settantadue ore, mercoledì 8 dicembre, i nerazzurri si recheranno sul campo del Sorrento, ieri sconfitto per 2-0 dal Gravina nell’anticipo. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-SAN GIORGIO 1-1 (p.t. 1-1)

BISCEGLIE: Martorel, Farinola (59′ D’Angelo), Cozza, Leonetti, La Piana, Lorusso (68′ Morra), Barletta, Urquiza, Rubino (68′ Izco), Marino (86′ Di Prisco), Fucci (79′ Ferrante). A disp: Zinfollino, Liso, Tuttisanti, Coletti. All: Rufini.

SAN GIORGIO: Bellarosa, Ruggiero, Raucci, Di Pietro, Cassese, Bertolo, Di Franco (55′ Landolfo), Navas, Varela (85′ Bonfini), Mancini (67′ Raiola), Albano Manfredonia (79′ Onesto). A disp: Faustico, Improta, Mercorella, Mazzeo, Ferro. All: Borrelli

MARCATORI: 17’ Marino (B), 32’ Cassese (S)

AMMONITI: Di Franco (S), Cozza (B), Di Pietro (S), Urquiza (B), Bellarosa (S), D’Angelo (B), Navas (S)

ESPULSO: 60’ Raucci (S)

ARBITRO: Caggiari (Cagliari). ASSISTENTI: Giorgetti (Vasto), Colonna (Vasto).

