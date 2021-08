Bisceglie calcio, colpo d’esperienza con l’acquisto di Coletti

Un autentico colpo da novanta per la mediana accende definitivamente il mercato del Bisceglie Calcio. La formazione neroazzurra si è infatti assicurata le prestazioni dell’esperto centrocampista Tommaso Coletti nell’ultima stagione in forza all’Audace Barletta nel campionato di Eccellenza, ma con alle spalle numerose presenze tra Serie B e Serie C.

Un ingaggio che testimonia la voglia di rivalsa della società dopo la beffarda retrocessione patita nello scorso mese di maggio. Mister Rufini potrà contare, oltre che sull’esperienza, anche sulla duttilità ed il carisma del centrocampista classe 1984 che può essere impegnato all’occorrenza anche come difensore centrale.

Nativo di Canosa di Puglia, dopo aver iniziato la propria carriera nel settore giovanile del Bari, Coletti approda al Lavello nel campionato di Serie D. Da quel momento in poi comincia la propria scalata al calcio professionistico militando dapprima in Serie C1 con la maglia del Martina Franca disputando quasi quattrocento partite in terza serie condite da 37 reti. Successivamente, nel 2013, approda al Brescia formazione con la quale si misura da protagonista nel campionato di Serie B. Dopo altre esperienze in Serie C con le maglie di Foggia, con il quale si è aggiudicato il torneo 2016-17, e Triestina, il neo centrocampista stellato ritorna tra i dilettanti nel 2019 sposando il progetto dell’Audace Cerignola prima dell’approdo in Eccellenza con la squadra barlettana avvenuto nell’ultima stagione.

Un profilo di altissimo livello pronto a dare il proprio contributo per la causa biscegliese e fungere da punto di riferimento per i giovani che comporranno l’organico di mister Rufini in vista del prossimo torneo di Serie D. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE CALCIO)