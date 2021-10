Bisceglie Calcio cerca continuità sul campo del Gravina

Appuntamento in trasferta per il Bisceglie Calcio che, in occasione della terza giornata del campionato di Serie D, si reca sul campo del Gravina con l’obiettivo di dare continuità ai buoni risultati ottenuti in avvio di stagione. Il match del “Vicino” è stato posticipato e avrà inizio alle ore 16.

Un derby d’alto livello attende dunque i neroazzurri che dopo centottanta minuti di gioco vantano la migliore difesa del torneo non avendo concesso reti nei primi due incontri contro Nocerina e Casarano. Dall’altra parte i ragazzi di mister Rufini sono ancora a caccia del primo gol su azione del proprio campionato nonostante, nelle prime due gare, la squadra abbia costruito delle buone opportunità non riuscendo però a concretizzarle.

Il tecnico stellato deve rinunciare ancora a Crisci e Divittorio ma in settimana ha preparato al meglio questa sfida al cospetto di una squadra in un buon stato di forma. Nelle prime due gare di campionato, infatti, il Gravina ha conquistato tre punti perdendo all’esordio tra le mura amiche contro il Casarano per 1-2 ma espugnando il campo dell’Altamura per 0-1 nello scorso weekend facendo suo il sentitissimo derby della Murgia. Due gli ex di turno, uno per parte, il portiere Vicino il quale ha disputato ventotto partite in maglia nerazzurra nella stagione 2015/16 e l’attaccante Savino Leonetti, capace di mettere a segno undici reti con la formazione murgiana nel campionato di Serie D 2017/18.

Dirigerà l’incontro l’arbitro Marco Russo di Torre Annunziata coadiuvato dagli assistenti Pierpaolo Vitale di Salerno e Dario Maione di Nola. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE CALCIO)