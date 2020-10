Bisceglie Calcio, c’è il ritorno di Maxime Giron

Continua il lavoro di allestimento della rosa in casa Bisceglie Calcio. Nella giornata odierna, il sodalizio stellato ha ufficializzato il ritorno di Maxime Giron, terzino sinistro classe ’94.

Giron proviene dal Modena, in serie C, dov’è approdato nel mercato di riparazione, in uscita dal Potenza.

Per il giocatore francese si tratta del terzo passaggio a Bisceglie, avendo vestito la maglia nerazzurra per la prima volta nella stagione 2017/18, prima del ritorno nella città del Dolmen a gennaio del 2019.

Tanta serie C nella carriera di Giron, oltre ad una parentesi nel campionato di cadetteria con la maglia dell’Avellino (2015/16).