Bisceglie Calcio, buon punto sul campo della Casertana / CLASSIFICA

Punto importante per il Bisceglie Calcio che reagisce allo svantaggio iniziale e grazie ad un gol di Acosta nel cuore della seconda frazione riprende la Casertana sull’1-1 ed esce indenne dalla trasferta del “Pinto” valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D.

Mister Cazzarò sceglie di rilanciare dal primo minuto, al centro dell’attacco, l’argentino Acosta, al rientro dopo tre giornate di squalifica. Tra i padroni di casa trova spazio nell’undici di partenza l’ex Mansour.

Inizio davvero difficile per i nerazzurri che al 9′ capitolano e si trovano già costretti ad inseguire. Proprio Mansour lavora un pallone perfetto per Felleca che riceve il cross del compagno e con un rasoterra chirurgico trafigge Martorel. Il Bisceglie prova a reagire immediatamente e poco prima del quarto d’ora di gioco è il giovane Liso a farsi vedere con una conclusione che termina alta sopra la traversa. La reazione degli ospiti, però, si esaurisce presto ed al 27′ i campani si riaffacciano pericolosamente in avanti con un’iniziativa di Adessi, il quale lancia in maniera promettente Favetta ma Martorel è bravissimo a leggere la situazione e ad anticipare l’attaccante di casa. La gara non offre grandi spunti ma a due minuti dall’intervallo i nerazzurri costruiscono una buona occasione per il pari con il rientrante Acosta che gira verso il palo lontano un cross proveniente da sinistra ma non trova la rete per una questione di centimetri. Prima della pausa c’è tempo anche per una sventola dalla distanza di Ferrante ma il tentativo al volo del centrocampista stellato si perde sul fondo.

L’avvio di ripresa è caratterizzato dai ritmi bassi e dalle prime mosse dei due tecnici con Cazzarò che richiama in panchina Farinola per fare spazio a Cianciaruso. Come un fulmine a ciel sereno, al 57′ la Casertana va ad un passo dal raddoppio con Favetta che centra in pieno la traversa con un tiro potente, sul prosieguo dell’azione la sfera termina sui piedi di Adessi che calcia sul fondo. A metà frazione la Casertana spinge sull’acceleratore alla ricerca del gol della sicurezza e al 65′ una meravigliosa triangolazione tra Kosovan e Mansour libera al tiro quest’ultimo ma Martorel si oppone e salva i suoi. Allo scoccare del 70′ si rivede finalmente il Bisceglie con il neo entrato Sandomenico che penetra in area ma si vede respingere il tiro da Carotenuto. Sessanta secondi più tardi, tuttavia, i nerazzurri raggiungono il pari grazie all’incornata di Acosta su corner battuto da capitan Coletti. Il gol del bomber argentino premia il coraggio del tecnico biscegliese che con l’ingresso di Sandomenico in luogo di Ligorio aveva ridisegnato un attacco a tre punte. Nel finale di gara le due squadre cercano in tutti i modi di conquistare l’intera posta in palio e all’84’ Adessi sfiora il 2-1 con un’acrobazia che si stampa sul palo. Due giri di lancette più tardi i nerazzurri troverebbero anche il clamoroso sorpasso con Sandomenico ma la posizione di fuorigioco dell’attaccante stellato vanifica tutto. Nel primo minuto di recupero concesso dal direttore di gara, l’ultimo scampolo di partita degli ospiti si complica in virtù dell’espulsione comminata a Cozza per proteste ma Coletti e compagni stringono i denti e portano a casa un punto importante per il morale e per la classifica.

Grazie al risultato odierno il Bisceglie sale a quota 21 punti in classifica guadagnando una lunghezza sul penultimo posto in virtù della sconfitta casalinga subita dal Brindisi per mano del Sorrento. Nel prossimo turno in programma già mercoledì pomeriggio 16 febbraio, i nerazzurri ospiteranno al “Ventura” il Nardò in un nuovo e delicatissimo scontro salvezza.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA