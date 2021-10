Bisceglie Calcio beffato dal Nardò in pieno recupero / CLASSIFICA

Autentica beffa per il Bisceglie Calcio al quale non bastano la rete di Leonetti e la strepitosa prestazione del portiere Martorel per uscire con i tre punti dallo stadio “Giovanni Paolo II” di Nardò. I nerazzurri, in vantaggio fino al 92’, vengono raggiunti in virtù dell’autorete realizzata da Lorusso e devono accontentarsi di un punto.

Partenza sprint dei padroni di casa che dopo meno di venti secondi vanno vicino al vantaggio con un tiro di Cristaldi sventato in corner da Martorel. L’iniziativa dei neretini si intensifica con il passare dei minuti ed al 3’ la rovesciata di Mariano si perde sul fondo. Poco prima del quarto d’ora di gioco è ancora Martorel a rendersi protagonista deviando in angolo l’incornata a botta sicura di Mileto. Sventato il pericolo, il Bisceglie comincia ad entrare in partita ed al 27’ passa in vantaggio sfruttando a dovere una perfetta azione in contropiede. Izco guida la ripartenza e serve il giovane Farinola che con un assist al bacio premia l’inserimento di Leonetti, bravo a trafiggere Petrarca con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Una vera liberazione per i ragazzi di mister Rufini i quali trovano il primo gol su azione del proprio campionato. Nel momento migliore dei nerazzurri, però, si fa male il difensore Marino costretto a lasciare il campo a Rubino al 29’. Pochi secondi più tardi, Martorel salva ancora i suoi opponendosi in maniera straordinaria alla conclusione a giro di De Giorgi. Negli ultimi quindici minuti della prima frazione i ritmi dell’incontro calano leggermente e le due formazioni non riescono più ad affacciarsi pericolosamente dalle parti dei due portieri. Si va quindi al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0.

Anche nel corso delle battute iniziali della ripresa le squadre si studiano e le emozioni latitano. Il primo squillo del secondo tempo arriva al 57’ ed è di marca biscegliese con Farinola che dal limite dell’area calcia alto. I nerazzurri si difendono con ordine a protezione del prezioso vantaggio, ma al 72’ rischiano tantissimo sull’occasione di Puntoriere; l’attaccante del Nardò infatti si divora la chance del pareggio mettendo clamorosamente fuori da pochi passi. Nel finale di partita i padroni di casa si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio per evitare la quarta sconfitta consecutiva e all’ultimo respiro, precisamente al secondo minuto di recupero, raggiungono l’obiettivo grazie alla sfortunata autorete di Lorusso che svirgola nella propria porta un calcio d’angolo battuto da Mengoli beffando un Martorel fino a quel momento insuperabile. Nei pochissimi istanti rimanenti non accade più nulla ed il match termina con il punteggio di 1-1.

Il risultato odierno consente ai nerazzurri di salire a quota 6 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima alle ore 15, Coletti e compagni ospiteranno al “Ventura” il temibile Lavello, capace oggi di liquidare tra le mura amiche il Nola per 4-0. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

