Bisceglie Calcio, battere la Casertana per ripartire di slancio

Nella quarta giornata del girone H di serie D, il Bisceglie Calcio sarà impegnato nella trasferta infrasettimanale sul campo neutro di Bitonto (per via dell’indisponibilità dello stadio Ventura) contro la Casertana.

Per i ragazzi di mister Rufini l’imperativo è quello di riprendere la via della vittoria, dopo la battuta d’arresto rimediata per mano del Gravina (con il punteggio di 1-0). Gli ospiti invece sono reduci da un pareggio con l’Altamura (1-1), ma nel loro cammino i casertani hanno subito zero sconfitte. I nerazzurrostellati sono consapevoli dell’avversario che si andrà ad affrontare, una compagine che ha sempre guadagnato punti nelle ultime uscite stagionali e dove milita anche una ex conoscenza del Bisceglie: l’esterno offensivo Eddy Mansour.

Il calcio d’inizio della contesa tra Bisceglie e Casertana è fissato per domani, 6 ottobre alle ore 15.00. Dirigono il match Simone Gavini di Aprilia, assistito da Fabrizio Almanza di Latina e Marco Giudice di Frosinone.