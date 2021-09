Bisceglie Calcio atteso dall’insidiosa trasferta di Casarano

Tutto pronto in vista della trasferta di Casarano con il Bisceglie Calcio che ha svolto la rifinitura sul sintetico del “Di Liddo” in vista del match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie D, girone H.

I ragazzi di mister Rufini hanno lavorato minuziosamente su ogni dettaglio per farsi trovare pronti al primo impegno ufficiale lontano dalle mura del Ventura. Il tecnico nerazzurro stellato ci ha tenuto a ribadire la piena fiducia nei confronti del gruppo a sua disposizione, aggiungendo di pretendere un approccio forte e determinato per provare a mettere in difficoltà fin dai primi minuti un avversario in forma come il Casarano. Tra le fila della formazione di casa, il Bisceglie ritroverà il centrocampista Tiziano Prinari, ex giocatore dei nerazzurri nella stagione 2016/2017. Altro ex della gara sarà Gianni Lorusso, che ha vestito la maglia dei salentini in Eccellenza, durante la stagione 2017/2018. Saranno ancora assenti invece i due infortunati Crisci e Divittorio.

Il match, in programma domani alle ore 15:00, sarà diretto dal signor Restaldo della sezione di Ivrea, coadiuvato dagli assistenti Rinaldi di Policoro e Martinelli di Potenza.

Foto: Emmanuele Mastrodonato