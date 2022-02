Bisceglie Calcio attende il Gravina con un Sandomenico in più in attacco

Ritorno al “Ventura” ad oltre un mese e mezzo di distanza dall’ultima volta per il Bisceglie Calcio che, domani pomeriggio alle ore 15, torna a calcare il proprio terreno di gioco ospitando il Gravina nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie D.

I nerazzurri, ancora rammaricati per la grande chance sciupata col Casarano nel turno infrasettimanale, scendono in campo con l’obiettivo dei tre punti per provare ad uscire dalla zona playout e mettere fine ad una striscia di undici partite di fila senza vittorie. Probabilmente questo dato sta incidendo sul morale della squadra condizionandone le prestazioni infatti anche nel confronto di mercoledì pomeriggio, nonostante i due gol di vantaggio, i ragazzi di mister Cazzarò non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio.

Il tecnico stellato deve ancora rinunciare ad Acosta al quale rimane da scontare una giornata di squalifica ma può già contare sull’ultimissimo arrivato Bottari, sbarcato ufficialmente ieri a Bisceglie ma già a disposizione (leggi qui). Proprio l’argentino è uno degli ex di turno avendo disputato con la maglia del Gravina la seconda metà del campionato di Serie D 2019-2020. Sul fronte apposto da segnalare la presenza nella rosa dei murgiani dell’ex portiere nerazzurro Paolo Vicino.

Bisceglie che, inoltre, potrà sfruttare anche un’ulteriore freccia nel proprio arco. Infatti, pochi minuti fa, la dirigenza stellata ha annunciato l’acquisto dell’esperto attaccante Salvatore Sandomenico che effettuerà l’allenamento di rifinitura con i compagni e potrebbe esordire già domani. Calciatore molto duttile, Sandomenico è in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo e approda in Puglia dopo un carriera trascorsa in Serie C con le maglie, tra le altre, di Juve Stabia, Reggina e Avellino.

Gli avversari di giornata sono una formazione davvero sorprendente con ottime individualità nonostante la giovane età media della squadra. Da tenere sicuramente d’occhio è l’attaccante Diop, protagonista di un brillante avvio di stagione nel quale ha messo a segno ben otto reti tra cui il calcio di rigore che decise la sfida d’andata a favore dei gialloblù. I gol del bomber senegalese hanno permesso ai murgiani di arrampicarsi in classifica fino al quinto posto, in piena zona playoff, a quota 36 punti. Nell’ultimo match disputato, il sentitissimo “derby della Murgia” contro l’Altamura, il Gravina si è imposto di misura tra le mura amiche grazie ad una rete di Chacon a dieci minuti dal novantesimo.

L’incontro tra Bisceglie e Gravina sarà diretto da Mauro Stabile di Padova coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Cozza di Paola e Luca Marucci di Rossano. (FOTO: SERGIO PORCELLI)