Bisceglie Calcio: arriva un giovane prospetto in attacco

Il Bisceglie Calcio ufficializza l’arrivo dell‘attaccante classe 2006 Michele Pulpito. Si tratta di un calciatore promettente, cresciuto tra le fila della Giovani Cryos di Taranto, uno dei settori giovanili più importanti del calcio “under”.

Pulpito continua la propria carriera a Bologna, riuscendo anche a vincere il prestigioso torneo internazionale “Nutrilait 2019” in Canada. Viene poi acquistato dal Lecce in cui realizza ben 10 gol nell’under 17 nella stagione 2022-23. Adesso è pronto a mettere il primo passo tra i grandi, mostrando tutta la propria duttilità in avanti, in quanto può ricoprire sia il ruolo di esterno d’attacco che di seconda punta.