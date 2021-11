Bisceglie Calcio all’esame Francavilla dell’ex Nicola Ragno

Dopo due vittorie di misura consecutive, il Bisceglie Calcio attende al “Ventura”, domani pomeriggio alle ore 14.30, il Francavilla dell’ex tecnico Nicola Ragno in una delle sfide più interessanti del programma del decimo turno del girone H di Serie D.

I successi con Mariglianese e Virtus Matino hanno aumentato considerevolmente il morale in casa nerazzurra, confermando l’ottima fase difensiva che ha sempre contraddistinto i biscegliesi in questo avvio di campionato e, al tempo stesso, mostrando decisi progressi in fase realizzativa. La squadra, infatti, negli ultimi due incontri è stata capace di manifestare quel cinismo che era mancato precedentemente sfruttando al meglio le occasioni capitate prima a capitan Coletti e, in terra salentina, a Michele Di Prisco. In settimana, inoltre, la società stellata è tornata sul mercato per consentire a mister Rufini di poter ampliare la proprie soluzioni tattiche in virtù degli importanti innesti del centrocampista Walter Cozza dal Giarre (leggi qui), in uno scambio che ha visto il giovane Adriano Casella accasarsi al team siciliano, e dell’attaccante Stefan Nikolic (leggi qui). Unico indisponibile tra le fila dei nerazzurri è Carbone, alle prese con l’influenza e quindi fuori dalla lista dei convocati.

Dall’altra parte il ritorno a Bisceglie del grande ex Nicola Ragno rievoca grandi ricordi alla piazza nerazzurra, legata ai successi raggiunti dalla squadra con alla guida il trainer molfettese. Tornando alla stagione attuale, l’ex tecnico stellato ha plasmato una formazione molto solida capace fin qui di raccogliere 16 punti in classifica frutto di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. I lucani sono reduci dal pareggio casalingo con il Nola raggiunto nel finale di partita grazie alla rete di Nolè, certamente il calciatore più rappresentativo del Francavilla.

L’incontro dello stadio “Ventura” sarà diretto dall’arbitro David Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Luigi Ferraro di Frattamaggiore e Domenico Romano di Nola.

(FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)