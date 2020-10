Bisceglie Calcio all’esame Foggia nel recupero della prima giornata

Torna nuovamente in campo il Bisceglie Calcio, atteso nel pomeriggio odierno di mercoledì 14 ottobre al “Pino Zaccheria” di Foggia nel recupero della prima giornata del campionato di serie C, girone C (fischio d’inizio ore 15).

Un primo derby pugliese che il tecnico nerazzurro, Giovanni Bucaro, presenta così: “Dovremo ripartire dall’atteggiamento avuto contro la Turris – spiega -. Credo che opteremo per qualche cambio rispetto alla gara del “Ventura” per le già illustrate problematiche riguardo l’attuale condizione fisica. Traiamo indicazioni giornaliere, per cui sappiamo chi gode di una prestanza migliore. Abbiamo già le idee chiare su come schierarci”.

I satanelli, invece, arrivano al match dello “Zaccheria” dopo il successo casalingo all’esordio contro il Potenza, 2-0 firmato da Germinio e Dell’Agnello, vittoria arrivata dopo settimane dettate da due avvicendamenti in panchina, sino all’approdo nel capoluogo di Capitanata di Marco Marchionni. “Effettivamente pensavo di trovare una squadra allo sbando – commenta Bucaro -, date le notizie che giungevano. Invece ho visto una squadra già con un’ottima tenuta, che può contare su una buona base collaudata nella scorsa stagione e che, sicuramente, lotterà non solo per la salvezza. Sarà una gara dall’alto coefficiente di difficoltà, speriamo di fare una buona prestazione”.

Gara particolare per il tecnico nerazzurro, protagonista da giocatore con la casacca rossonera nei tempi di Zeman. “Foggia mi ha dato tanto da calciatore – ammette – ma questo è un motivo in più che mi spinge a cercare soddisfazioni nella prova dei miei ragazzi”.

L’ultima sfida fra le due contendenti risale al 17 febbraio del 2013, nel campionato di serie D, sfida conclusasi sull’1-1 con marcatori Moscelli ed Agostinone.

Il match tra Foggia e Bisceglie sarà diretto da Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato da Orazio Luca Donato di Milano e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto uomo sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino.