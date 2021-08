Bisceglie calcio, alla corte di Rufini arriva Tuttisanti

Prende sempre piu’ forma la rosa del Bisceglie Calcio in vista del campionato serie D girone H. I nerazzurri infatti, acquisiscono le prestazioni del centrocampista Alessio Tuttisanti.

Classe 1999, il nuovo centrocampista nerazzurro è cresciuto nel vivaio dell’Aurora Bari, approdando successivamente nelle giovanili del Torino (Under 17 e Under 19) e poi nella Primavera del Bari. Nel 2018/2019 si accasa al Fasano (serie D) dove colleziona 28 presenze condite da due marcature. Le ottime prestazioni con la casacca biancazzurra gli valgono l’approdo in serie C con il Monopoli nell’annata calcistica 2019/2020. Terminata l’esperienza in terra barese, Tuttisanti firma per il Lavello totalizzando 22 apparizioni.

Foto: Ufficio stampa Bisceglie Calcio