Bisceglie Calcio, al via la campagna abbonamenti 2025/26: ecco prezzi e punti vendita

Come anticipato durante la presentazione ufficiale della squadra al Porto Turistico di Bisceglie, da venerdì 8 agosto sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per seguire dal vivo le partite casalinghe del Bisceglie Calcio nella stagione 2025/2026.

Gli abbonamenti garantiranno l’accesso a tutte le gare interne allo Stadio “Gustavo Ventura” con due soluzioni disponibili: Gradinata a € 80 e Tribuna a € 160. La società ha predisposto due punti vendita ufficiali presso cui sarà possibile acquistare le tessere: Betaland (via Monte Pasubio 49/51) e Tabaccheria Sant’Andrea (via Sant’Andrea 68/70).

Anche per i singoli match è stata definita la politica dei prezzi: il biglietto per la Gradinata avrà un costo di € 8, con tariffa ridotta a € 5 per Donne di qualsiasi età e ragazzi Under 16. Per la Tribuna, il biglietto intero sarà di € 15, ridotto a € 10 per Donne e Under 16.

La campagna abbonamenti rappresenta un invito rivolto a tutti i tifosi stellati a stringersi attorno alla squadra, con l’obiettivo di trasformare ogni partita in un concentrato di passione e sostegno.