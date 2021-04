Bisceglie Calcio, al “Ventura” arriva la Virtus Francavilla

Dare una sterzata alle quattro sconfitte consecutive. E’ questo l’obiettivo del Bisceglie Calcio targato nuovamente Giovanni Bucaro, dopo l’esonero avvenuto nella mattinata di lunedì 5 aprile di mister Aldo Papagni. I nerazzurri infatti, ospiteranno domani pomeriggio, domenica 11 aprile con fischio d’inizio ore 17.30, la Virtus Francavilla nella gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato serie C girone C.

Una gara che si preannuncia ostica per il sodalizio nerazzurro in quanto affronterà un avversario reduce dalla vittoria interna contro la Cavese per 1-0 e che spera ancora in un piazzamento playoff con il decimo posto attualmente distante 4 lunghezze. I biancazzurri però, dovranno ancora osservare un turno di riposo in programma domenica 25 aprile. in occasione del trentasettesimo turno.

Il Bisceglie punta a conquistare l’intera posta in palio per raggiungere o quantomeno accorciare il divario dalla Paganese impegnata a Monopoli e Vibonese di scena a Palermo che hanno rispettivamente tre e sette punti in piu’ dei nerazzurri.

Per chi ama le statistiche, si sfidano rispettivamente il terzo e quarto peggior attacco del girone C. Il Bisceglie è andato a segno 25 volte mentre il Francavilla in 31 occasioni così come Viterbese e Vibonese. I ragazzi di Colombo hanno subito 40 gol mentre, i padroni di casa 47.

Non sarà della gara Matteo Pedrini appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. In diffida invece, Altobello, Musso, Maimone e Romizi.

Bisceglie – Virtus Francavilla sarà diretta da Gino Garofalo di Torre del Greco il quale sarà coadiuvato da Veronica Martinelli di Seregno e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Quarto ufficiale: Matteo Centi di Viterbo.