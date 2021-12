Bisceglie Calcio, al “Ventura” arriva il San Giorgio per una nuova sfida salvezza

Terza sfida salvezza consecutiva per il Bisceglie Calcio che, dopo tre pareggi consecutivi, è obbligato a fare bottino pieno al “Ventura” contro i campani del San Giorgio per non sprofondare nelle zone basse della classifica. Il match, valevole per la quattordicesima giornata di Serie D, è previsto per domani alle ore 14.30.

Momento leggermente complesso per i nerazzurri che, dopo aver fermato la capolista Bitonto, sono incappati in due segni X contro le dirette concorrenti Rotonda e Brindisi. Proprio nell’ultimo incontro contro i messapici, ultimi in classifica, il Bisceglie ha fornito una prestazione incolore soprattutto nella seconda frazione palesando gli stessi problemi in fase offensiva che ne hanno contrassegnato l’avvio di stagione. Infatti, gli stellati restano il peggior attacco del torneo con sette reti realizzate assieme alle ultime due della classe, Brindisi e Matino.

Il San Giorgio, invece, pur avendo segnato un gol in più degli uomini di mister Rufini si trova al terzultimo posto della graduatoria con dodici punti conquistati ma vive un ottimo momento avendone raccolti ben otto nelle ultime quattro giornate. I campani, dopo un inizio difficile, hanno svoltato e dopo lo stop di Sorrento dello scorso 31 ottobre non hanno più perso dimostrandosi molto cinici fuori casa espugnando sia il campo del Fasano che quello dell’Altamura. Una squadra da trasferta, insomma, che il Bisceglie non deve assolutamente sottovalutare per non complicare ulteriormente il proprio cammino in un campionato che vede, in questo momento, una classifica molto corta soprattutto in coda con nove squadre racchiuse nello spazio di tre punti. Due gli ex nerazzurri tra le fila degli ospiti Ferdinando Raucci e Antonio Caprioli, quest’ultimo assente per squalifica.

L’incontro tra Bisceglie e San Giorgio sarà diretto da Gabriele Caggiari di Cagliari coadiuvato dagli assistenti Giorgetti e Colonna della sezione di Vasto. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)