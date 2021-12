Bisceglie Calcio: al “Ventura” arriva il Fasano, ufficiale nuovo acquisto in attacco

Una sfida delicata, un derby sentitissimo e da sempre molto caldo, una partita assolutamente da vincere. Il Bisceglie Calcio attende al “Ventura”, domani pomeriggio alle 15, il Fasano nel match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie D per rilanciarsi in classifica e non complicare ulteriormente la propria stagione. L’obiettivo unico dei nerazzurri sono quei tre punti che mancano dallo scorso 31 ottobre.

Mister Rufini deve rinunciare al centrocampista Di Prisco che, diffidato, ha collezionato la quinta ammonizione nel corso della trasferta di Sorrento del turno infrasettimanale e, quindi, è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo. La speranza del tecnico stellato è quella che la squadra possa finalmente rompere l’incantesimo e riesca a sbloccarsi dal punto di vista offensivo superando le enormi difficoltà in zona gol degli attaccanti. I nerazzurri, infatti, restano ancora il peggior attacco del girone con otto reti realizzate in coabitazione con il fanalino di coda Virtus Matino, un dato che con il trascorrere delle settimane ha collocato il club in zona playout. La società, però, ha deciso di agire sul mercato per invertire la rotta e ha comunicato, nella mattinata di oggi, l’arrivo dell’attaccante argentino Pablo Acosta, proveniente da L’Aquila. Giocatore di grande esperienza che abbina ad una stazza fisica imponente ottimi mezzi tecnici, il bomber 31enne ha messo a segno 7 gol nella prima parte di stagione nel campionato di Eccellenza abruzzese. Nella scorsa annata, invece, ha militato nel girone H di Serie D dividendosi tra Molfetta e, successivamente, Andria raggiungendo la finale playoff. Un calciatore pronto che conosce già la categoria, dunque, pronto a risollevare le sorti dell’attacco stellato.

La missione per Coletti e compagni, però, non è delle più semplici anzi la gara di domani mette il collettivo biscegliese di fronte alla formazione probabilmente più in forma del momento. Il Fasano è infatti reduce da tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro giornate durante le quali ha messo a segno la bellezza di tredici reti, dimostrando di non conoscere problemi in fase d’attacco soprattutto nelle due sfide consecutive contro Nocerina in casa e Molfetta in trasferta nelle quali i brindisini si sono imposti con il punteggio, rispettivamente, di 6-1 e 0-4. Un altro dato che conferma l’ottimo campionato fin qui disputato dagli avversari di giornata è quello relativo ai punti in trasferta infatti, in questa speciale graduatoria i biancazzurri guardano tutti dall’alto avendo conquistato ben tredici punti lontano dalle mura amiche. I nerazzurri devono, quindi, limitare al minimo gli errori e puntare sui propri punti di forza a partire dal pacchetto difensivo che, con molta probabilità, sarà guidato dall’ex di turno Facundo Urquiza, lo scorso anno proprio in maglia biancazzurra.

Il derby tra Bisceglie e Fasano sarà diretto da Pietro Campazzo di Genova coadiuvato dagli assistenti Simone Conte di Napoli e Sergio Balbo di Caserta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)