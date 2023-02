Bisceglie Calcio, Abdoulaye Bah nuovo tassello per l’attacco

Il Bisceglie Calcio si assicura una nuova interessante opzione nel reparto avanzato in vista del segmento cruciale della stagione. Alla corte di mister Francesco Passiatore arriva infatti l’attaccante guineano Abdoulaye Bah, classe 2002.

Calciatore rapido e dotato di buona struttura fisica, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo, il neo acquisto nerazzurro – da 6 anni in Italia – è partito dalle giovanili dell’Olbia, quindi nella scorsa stagione ha maturato un’importante esperienza in serie D tra le file dell’Atletico Uri siglando 3 reti in 25 partite disputate. Nell’attuale stagione ha militato invece con la maglia dell’Arzachena, sempre in quarta serie (girone G), collezionando 6 presenze prima di svincolarsi a novembre.

Per Bah arriva ora la prima avventura lontano dalla Sardegna, da affrontare con grande entusiasmo e determinazione. Il centravanti è già in gruppo e potrà essere a disposizione fin dall’impegno casalingo di domenica prossima contro l’Orta Nova. La dirigenza nerazzurra presieduta da Vincenzo Racanati porge il più caloroso benvenuto al giovane calciatore, fiduciosa che possa esprimere appieno tutte le sue qualità.