Bisceglie Calcio a punteggio pieno, stop per l’Unione Calcio, riscatto Don Uva / CLASSIFICHE

Una vittoria che sa di conferma per il Bisceglie Calcio, uno stop nell’anticipo mattutino per l’Unione Calcio e il pronto riscatto del Don Uva. È questo il riassunto domenicale delle portacolori cittadine impegnate nei campionati di Eccellenza e Promozione.

Nel massimo torneo regionale spicca la vittoria, nell’esordio casalingo nella competizione, del Bisceglie Calcio che, con cinismo ed autorevolezza regola il Canosa per 2-0 e si mantiene a punteggio pieno. I ragazzi di mister Cinque sbloccano la contesa poco dopo la mezz’ora con la rete di Di Rito e arrotondano il risultato nella ripresa con il primo sigillo stagionale dell’argentino Bonicelli. Nel prossimo turno, in programma domenica 2 ottobre, i nerazzurri saranno di scena sul campo della Vigor Trani, ancora ferma al palo dopo centottanta minuti di gioco.Non riesce invece a bissare la vittoria dell’esordio l’Unione Calcio Bisceglie che, nell’inedito anticipo delle ore 11, cede per 4-2 ai padroni di casa del Borgorosso Molfetta. Pessimo approccio degli uomini del tecnico Luca Rumma i quali all’intervallo sono già sotto di tre gol. Nella ripresa le reti di Amoroso e Di Palma servono solo per rendere meno amaro il passivo. Il prossimo appuntamento per i biancazzurri sarà la sfida casalinga contro il Polimnia, oggi sconfitto di misura dal San Severo.

Grande prova d’orgoglio per il Don Uva che nel torneo di promozione reagisce prontamente la 5-0 subito domenica scorsa contro lo Spinazzola piegando per 3-1 la Rutiglianese grazie ai sigillo di Preziosa, Campanale e Di Leo che in meno di un’ora di gioco chiudono virtualmente la gara. Il successo consente ai biancogialli di conquistare i primi punti stagionali e di approcciare al meglio il match di domenica prossima contro il Levante Azzurro, reduce dal pari odierno conquistato sul campo della Nuova Daunia.

