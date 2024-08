Bisceglie Calcio, a centrocampo arriva Luca Scimia

Nel giorno dell’avvio della preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza, il Bisceglie Calcio inserisce il rosa il centrocampista Luca Scimia.

Il neo acquisto dei nero azzurro stellati, classe ’99, ha una notevole esperienza in Serie C e in Serie D e che lo scorso anno, proprio in quarta serie, ha indossato la maglia della Sambenedettese, con cui ha disputato 35 partite fra campionato, playoff e Coppa Italia di categoria in una stagione che i rossoblù hanno concluso al quarto posto nel Girone F, sfiorando la vittoria dei playoff.

Scimia, nato ad Auckland, in Nuova Zelanda: è cresciuto in settori giovanili importanti come quelli di Siena, Roma e Pescara e proprio con gli adriatici si è reso protagonista a livello di campionato Primavera attirando l’attenzione dell’Alma Juventus Fano, con cui ha esordito in Serie C nella stagione 2018/19. Sempre in C ha poi disputato la stagione 2019/20 con il Rende, con 20 presenze (una delle quali nella Coppa Italia dei “big”) e 3 gol complessivi, prima di tornare a Fano l’anno successivo per scendere in campo 26 volte e mettere a segno 2 reti. Tra il 2021 e il 2023 ha giocato a Notaresco, in Serie D, collezionando 39 presenze e 6 gol fra campionato, coppa e playoff, per poi vestire dall’estate 2023 allo scorso giugno la maglia della Sambenedettese.

Scimia si aggregherà da subito al gruppo guidato dal nuovo allenatore Giuseppe Scaringella.