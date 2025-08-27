Bisceglie Calcio, a centrocampo arriva il giovane Salvatore Di Pierro

Il Bisceglie Calcio accoglie tra le proprie fila Salvatore Di Pierro, centrocampista classe 2006 che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato qualità importanti e una crescita costante nel panorama calcistico nazionale.

Originario di Roccanova, in Basilicata, Di Pierro ha iniziato il suo percorso nell’AssoPotenza, per poi attirare l’interesse del Potenza Calcio, club di Serie C. Con la maglia rossoblù si è messo in mostra nel campionato Primavera 2023/2024, confermandosi tra i talenti più interessanti della sua categoria. Successivamente ha indossato la casacca della Santarcangiolese, in Eccellenza lucana, vivendo una stagione positiva sia a livello personale che di squadra. Le sue prestazioni gli hanno inoltre aperto le porte del Torneo delle Regioni, dove ha rappresentato la selezione lucana con ottime prove.

Il direttore sportivo Danilo Dammacco e la dirigenza nerazzurra hanno saputo muoversi con tempestività, superando la concorrenza e assicurandosi un rinforzo di prospettiva che arricchirà la rosa per il prossimo campionato.