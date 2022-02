Bisceglie Calcio a caccia dell’impresa con la capolista Cerignola

Impegno dall’altissimo coefficiente di difficoltà per il Bisceglie Calcio, chiamato ad una vera e propria impresa per fermare la corsa della capolista Cerignola che, domani pomeriggio alle ore 15.05, giunge al “Ventura” con l’obiettivo di conquistare altri tre punti per compiere un ulteriore passo in chiave promozione. Il match avrà inizio con cinque minuti di ritardo rispetto all’orario previsto per decisione della Figc, che ha scelto di posticipare tutte le gare come forma di sensibilizzazione per quanto sta accadendo in Ucraina.

In casa nerazzurra è fondamentale disputare una gara di profilo assolutamente diverso rispetto a quella giocata domenica scorsa sul terreno di gioco del Lavello. Coletti e compagni, infatti, hanno la necessità di scendere in campo con un livello di attenzione, intensità e coraggio decisamente elevato per poter sorprendere gli ofantini i quali, nel corso di questi primi due terzi di campionato, si sono dimostrati decisamente la formazione più accreditata per il salto tra i professionisti. Il Bisceglie, suo malgrado, ha già avuto modo di saggiare la grande forza offensiva dei foggiani nel match d’andata dello scorso 20 ottobre, terminato con un eloquente 4-0 in favore della capolista in virtù della doppietta di Mincica e delle reti di Tascone e Loiodice. Anche le statistiche sottolineano il dominio del Cerignola, in serie positiva da ben venti giornate, capace di conquistare 55 punti con sole due sconfitte subite nell’arco di tutto il torneo e detentore sia del miglior attacco, con 55 reti realizzate, sia della miglior difesa, con soli 20 gol concessi agli avversari. Un altro elemento da considerare è la profondità della rosa a disposizione del tecnico gialloblù Michele Pazienza il quale può contare su calciatori esperti e di categoria superiore come il capocannoniere del torneo Malcore, autore fin qui di sedici gol, gli esterni offensivi Loiodice e Strambelli, il difensore Sirri e i due ex nerazzurri Palazzo e Giacomarro solo per citarne alcuni. Non sarà quindi un problema per gli ospiti sopperire alle assenze degli squalificati Agnelli e Vitiello. Tra i biscegliesi, invece, torna a disposizione dopo due giornate il centrocampista Walter Cozza mentre restano da valutare le condizioni di Urquijo e Barletta, assenti nelle ultime partite disputate dagli stellati.

L’incontro tra Bisceglie e Cerignola sarà diretto da Cristian Robilotta di Sala Consilina coadiuvato dagli assistenti Leandro Claps e Stefano Vito Martinelli, entrambi provenienti da Potenza.

(FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)