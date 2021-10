Bisceglie Calcio a caccia dei tre punti sul campo del Nardò

Si chiude sul campo del Nardò, domani pomeriggio alle ore 15, il tour de force del Bisceglie Calcio, chiamato a disputare il terzo match in una settimana. I nerazzurri puntano a tornare alla vittoria dopo la sconfitta di misura patita sul campo del Gravina domenica scorsa ed il pareggio a reti bianche ottenuto con la Casertana nel turno infrasettimanale.

Mister Rufini deve nuovamente rinunciare ai lungodegenti Crisci, operato al ginocchio in settimana, e Divittorio oltre all’argentino Prado che nei giorni scorsi ha rescisso il proprio contratto con il club biscegliese. L’obiettivo principale per il team nerazzurro è quello di continuare a dimostrare una grande solidità in fase difensiva e, al tempo stesso, migliorare quella offensiva. Infatti se il Bisceglie, da un lato, vanta la migliore difesa del torneo, dall’altro, risulta essere il peggior attacco della competizione in coabitazione con la Mariglianese con appena un gol realizzato. Inoltre l’unica marcatura biscegliese è arrivata su calcio di rigore e quindi Coletti e compagni devono ancora mettere a segno una rete su azione quando sono trascorsi trecentosessanta minuti di gioco dall’inizio del campionato.

Al di là dei numeri, bisogna però sottolineare come la squadra abbia costruito delle ottime opportunità in queste prime partite stagionali e che quindi siano mancate solo la lucidità e la freddezza necessarie per finalizzare le occasioni. L’auspicio in casa stellata è quello di potersi sbloccare nella gara di domani approfittando del difficile momento dei neretini, reduci da tre sconfitte consecutive. Il Nardò, infatti, dopo il successo all’esordio per 4-2 contro l’Altamura non ha più conquistato punti cedendo nell’ordine a Nola, Casarano e Gravina.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2 coadiuvato dagli assistenti Mattia Morotti di Bergamo e Matteo Franzoni di Lovere.