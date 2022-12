Bisceglie oggi in campo contro il Real Siti, Unione Calcio nella tana del Corato

L’ultimo appuntamento dell’anno solare vede le due biscegliesi scendere in campo per affrontare la prima giornata di ritorno del massimo torneo regionale che si disputerà tra sabato 17 e domenica 18 Dicembre.

I nerazzurri, del neo mister Francesco Passiatore, ospiteranno al “Ventura” il Real Siti con il chiaro intento di conquistare l’intera posta in palio per dimenticare una settimana negativa che ha portato l’abbandono del primo posto ed il conseguente avvicendamento in panchina. Gli ospiti sono in serie positiva da tre turni (due vittorie ed un pareggio per 2-2 con il Manfredonia) e vogliono avvicinarsi alla zona playoff distante attualmente due lunghezze. Di fronte il terzo miglior attacco e la miglior difesa. Il Real Siti ha siglato 27 gol di cui 10 portano la firma di Alexis Ramos. Bisceglie invece che ha visto perforata la propria porta in 4 occasioni. La gara si disputerà sabato 17 Dicembre con fischio d’inizio alle ore 18.00.

Domenica 18 Dicembre, alle ore 14.30, toccherà invece all’Unione Calcio di scena al “Coppi” di Ruvo di Puglia per affrontare il Corato. Una gara aperta ad ogni risultato considerando che i neroverdi puntano a mantenere inalterato il gap dalla capolista Manfredonia impegnata in casa con l’ultima della classe Vigor Trani. Gli azzurri invece, per dare continuità al successo esterno con l’Orta Nova per scalare posizioni in classifica. Le due squadre hanno un distacco di nove punti e, nel match d’andata, l’Unione si impose in rimonta per 3-1.

Foto: Marcello Papagni