Il Bisceglie si aggiudica l’andata di Coppa con il Molfetta

Il Bisceglie si aggiudica l’andata del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza battendo 1-0 il Molfetta al termine di una gara che può rappresentare un punto di svolta per gli stellati.

Primo tempo a tinte nerazzurre, con il Molfetta che solo sporadicamente si fa vedere dalle parti di Addario; già dopo appena 17 secondi infatti arriva la prima occasione per i padroni di casa, con Bonicelli che salta un avversario e dalla destra dell’area di rigore mette un cross insidioso per la retroguardia molfettese, su cui però non arriva nessuno. Gli stellati continuano ad attaccare, con Mangialardi che vanifica due grandi occasioni, prima, al 14’, con un destro da fuori area, su una ribattuta della difesa ospite in seguito ad una punizione dalla trequarti; poi con una rovesciata dentro l’area piccola al 18’, che si spegne però tra le braccia del portiere. Il Bisceglie continua a tenere palla, ma l’occasione migliore è per i biancorossi, che al 40’, con Palumbo, sugli sviluppi di palla inattiva dei nerazzurri, parte in contropiede e si ritrova a tu per tu con Addario, che lo ipnotizza a le mette in corner, col primo tempo che si chiude quindi, a reti inviolate.

La ripresa comincia sulla falsa riga della prima frazione di gioco, e il Bisceglie la sblocca con il suo capitano, Sanchez; che sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti ospite, sfrutta una traiettoria favorevole, e, di testa, alza una parabola imprendibile per l’estremo difensore. All’ora di gioco Pignataro ha tra i piedi la chance del raddoppio, quando con un inserimento alle spalle dei difensori si trova solo davanti a Chironi, scarta il portiere molfettese, ma clamorosamente calcia alto, sprecando così una grande occasione. Col passare dei minuti il Molfetta prova ad uscire dalla pressione della squadra di casa, ma non riesce a creare i presupposti per il pareggio, con solo l’acuto di Gelsi, che nel recupero svetta di testa al centro dell’area di rigore, da un calcio d’angolo battuto dalla destra, non inquadrando però lo specchio della porta.

Il Bisceglie si aggiudica l’andata in coppa e adesso potrà guardare con ottimismo alla gara di ritorno e ai prossimi impegni di campionato

BISCEGLIE-MOLFETTA CALCIO 1-0 (P.T. 0-0)

BISCEGLIE: Addario, Farucci (83’ Barletta), Sanchez, Rodriguez, Marinelli (70’ Morisco), Kouamè Monaco, Stefanini, Mangialardi (84’ Petitti), Bonicelli (93’ Losapio), Pignataro (70’ Konè) All. Troia (Di Meo squalificato)

MOLFETTA: Chironi, Taccogna, Di Fulvio, Gelsi, Rizzi, Vicedomini, Dargenio (84’Romio), Lavopa, Palomba (77’ Colamesta), Falciano (60’ Amoruso), Lopez (All. Di Domenico)

MARACATORI: 52’ Sanchez

ARBITRI: Marco Saverio Racanelli (Bari) Gianmarco Sorgente (Taranto)

AMMONIZIONI: 27’ Lavopa (M), 35’ Marinelli (B), 48’ Mangialardi (B), 50’ Rizzi (M), 74’ Di Fulvio (M), 86’ Bonicelli (B)