Bisceglie accoglie il nuovo Milan Club “Ricardo Kakà”: festa rossonera con Marek Jankulovski

Un’esplosione di entusiasmo e passione ha accompagnato l’inaugurazione del nuovo Milan Club Bisceglie “Ricardo Kakà”, ufficialmente riconosciuto dall’A.I.M.C. (Associazione Italiana Milan Club). L’evento, che si è svolto ieri in un clima di festa, ha richiamato centinaia di tifosi e tesserati da Bisceglie e dai comuni limitrofi, trasformando la giornata in un grande raduno di fede rossonera.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento è stata la presenza di Marek Jankulovski, ex campione del Milan e protagonista degli anni d’oro del club. L’ex difensore, accolto con applausi e cori dai sostenitori, ha ricevuto un caloroso abbraccio collettivo che ha suggellato una giornata indimenticabile per gli appassionati.

Il direttivo del club è composto da Michele Cantatore, Presidente, Mauro Caggianelli, Vicepresidente, Marco Di Leo e Carlo Di Benedetto in qualità di consiglieri. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni regionali e Giuseppe Candia, Coordinatore Regionale dell’A.I.M.C., insieme a tantissimi tifosi di tutte le età, confermando il legame profondo tra Bisceglie e i colori rossoneri.

Il Milan Club Bisceglie “Ricardo Kakà” si prepara ora a lanciare la campagna tesseramenti e ad avviare le prime attività ufficiali: dalle trasferte organizzate a San Siro alle visioni collettive, fino a eventi tematici e iniziative a carattere sociale. Una nuova casa per la passione rossonera in città è ufficialmente nata.