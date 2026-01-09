Futsal: big match per la Diaz, trasferte per Futbol Cinco e Nettuno

Iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno e fare lo sgambetto alla capolista. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 10 gennaio nella prima apparizione ufficiale del nuovo anno.

Match di cartello per i biancorossi di Di Chiano i quali sfideranno al “Pala Cosmai” i calabresi del Duelle Futsal Cetraro nella prima giornata di ritorno della regular season serie B girone G. Sarà una gara tutta da vivere visto che saranno di fronte le prime due della classe. I biscegliesi sono favoriti sulla carta in virtù della miglior posizione in graduatoria (5 punti di vantaggio sul Cetraro) e vogliono proseguire l’imbattibilità interna. Tuttavia, la squadra calabrese ha già assaporato il ritorno nelle gare ufficiali avendo disputato sabato scorso la ripetizione della gara contro il Bernalda Futsal (partita vinta per 6-4). Non sarà dell’incontro Ramundo appiedato per un turno dal Giudice Sportivo. All’andata, il Cetraro si impose per 4-3. La gara sarà diretta da Manuel Scarpelli di Cassino affiancato da Lorenzo Saiu di Roma 1. Crono: Angelo Dilucia di Foggia. Fischio d’inizio ore 16.00.

Trasferta a Molfetta per il Futbol Cinco che se la vedrà con i campioni di Puglia del Real Molfetta in occasione della prima di ritorno del campionato serie C1. I nerazzurri vogliono tornare a far punti per interrompere la lunga striscia negativa che dura da ottobre (vittoria per 6-4 su Ostuni). I ragazzi di Giacomo Di Pinto invece desiderano continuare a regalare gioie al proprio pubblico dopo aver conquistato la competizione regionale e provare a ridurre il gap dalle squadre che la precedono in classifica considerando lo scontro tra Cassano ed Andria ed il difficile impegno del Thuriae con il Cus Bari. Non saranno dell’incontro Murolo per il Molfetta ed Uva per i nerazzurri. All’andata il Real Molfetta vinse per 9-0. La partita, che si disputerà al “Pala Panunzio” alle ore 15.30, sarà arbitrata da Kevin Miolli di Bari coadiuvato da Francesco Spinelli di Taranto. Crono: Carlo Altomare di Molfetta.

Chiude il programma il Nettuno di scena a Monte Sant’Angelo per affrontare la compagine locale nell’ottava giornata del torneo serie C2 girone A. Una gara che si preannuncia dall’alto coefficiente di difficoltà per i biscegliesi in quanto sfideranno la capolista del girone che, davanti al pubblico amico, ha ottenuto quattro vittorie su quattro partite di campionato segnando 33 gol (di cui 16 all’Apulia Trani). Il Nettuno al contempo, non vuole fungere da sparring partner e vuole dare continuità al successo interno col Boemondo. Roberto Ciro Tristano di Molfetta è il direttore di gara designato per l’incontro che inizierà alle ore 16.00.

Foto: Rino Romanelli