Bisceglie in casa del Manfredonia si gioca il primato, esame Mola per l’Unione Calcio

Una domenica d’alta quota. Si può sintetizzare con questi termini il prossimo appuntamento per Bisceglie ed Unione Calcio impegnate nel diciannovesimo turno del massimo torneo regionale in programma il 19 Febbraio.

Alle ore 11.00 ci sarà lo scontro tra le due prime della classe per i nerazzurri di scena ad Apricena per affrontare il Manfredonia. Una partita che potrebbe rappresentare un autentico crocevia per le ambizioni stagionali del sodalizio nerazzurro. Non sarà affatto semplice visto che la compagine sipontina punta anch’essa al salto di categoria e, dinanzi al pubblico amico, ha collezionato solamente vittorie. I biancocelesti sono reduci dall’affermazione casalinga per 3-0 sul Tricarico nel primo turno del triangolare della Coppa Italia. Statistiche alla mano, si affrontano il miglior attacco e la difesa meno perforata. Il Manfredonia è andata a segno in 44 occasioni mentre, il Bisceglie ha subito solo 5 reti. All’andata le due contendenti pareggiarono per 0-0.

Quattro ore dopo al “Di Liddo”, scenderà in campo l’Unione Calcio che ospiterà l’Unione Sportiva Mola. Una partita aperta ad ogni risultato considerando la voglia di entrambe le squadre di dare continuità al buon periodo di forma. Gli azzurri mettono nel mirino il terzo successo di fila dopo quelli ottenuti con San Severo e San Marco per ridurre il distacco dal quarto posto, occupato proprio dal Mola, attualmente distante 5 lunghezze. La compagine ospite invece, è reduce dall’affermazione casalinga per 2-0 con il Canosa e vuole consolidare la quarta posizione in graduatoria auspicando buone notizie dal match tra Manfredonia e Bisceglie per diminuire il gap dalla seconda posizione. Nel match d’andata, Unione e Mola hanno pareggiato per 3-3 e, nell’ultimo precedente disputatosi sul sintetico cittadino, la squadra barese, allenata da mister Marasciulo s’impose per 6-1.