Big match all’orizzonte per i Lions Bisceglie

Big match all’orizzonte per i Lions Bisceglie, un duello inedito con la Dinamo Brindisi al PalaAssi di Trani per mantenere i vertici della classifica; valido per la 7° giornata del girone G di Serie B2 e con la palla a due programmata alle 20:00 di domani.

I nerazzurri vengono dalla deludente sconfitta contro Avellino, che ha acceso alcuni campanelli d’allarme tra le fila biscegliesi, come quelli sulla concentrazione lungo i quaranta minuti di partita; in cui delle pause sporadiche sono costate tanto agli uomini di Saputo, come in occasione dell’11-0 parziale rimediato a fine secondo quarto nello scorso match.

I Lions vogliono quindi rifarsi e l’occasione è delle più ghiotte, essendo l’avversario Brindisi, che i nerazzurri non hanno mai affrontato in gare ufficiali, e che rappresenta uno scontro diretto per i piani alti, avendo gli ospiti un record di 5-1. Coach Cristofaro fa affidamento sul regista Emanuele Calò, sul talento del lituano Darius Stonkus (16.2 punti di media) e della rivelazione Nenad Jovanovic (top scorer del team con 18 punti per gara), mentre sotto le plance il navigato Alfonso.

L’incontro sarà diretto da Marcello Del Gaudia di Massa di Somma (Napoli) e Francesco Perretti di Napoli. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Angelica Di Palma di Molfetta (cronometrista), Antonio Rosucci di Bari (addetto ai 24”), Federica Caputo di Bari e Santa Delliturri di Noicattaro (statistici).