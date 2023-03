Big match al Ventura per il Bisceglie, trasferta foggiana per l’Unione Calcio

Scontro con la terza forza del girone e una trasferta contro una squadra che lotta per non retrocedere. E’ questo il programma che vede protagoniste Bisceglie e Unione impegnate domenica 19 marzo in occasione del ventitreesimo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese.

Dopo la vittoria per 2-0 sul San Severo, i nerazzurri vanno a caccia dell’intero bottino nel match interno contro il Corato (fischio d’inizio alle ore 15.30). Una gara dall’elevato coefficiente di difficoltà per i ragazzi di Passiatore considerando che i neroverdi sono reduci dal successo per 2-0 sul Borgorosso Molfetta ed hanno uno svantaggio di tre punti proprio dai biscegliesi. Il Corato è una squadra che non segna parecchio (39 i gol all’attivo) ma detiene la terza miglior difesa del girone con 16 reti subiti. Si tratta del quarto incontro tra le due squadre tra campionato e Coppa. All’andata le due compagini pareggiarono per 0-0.

Mezz’ora prima scenderà in campo l’Unione Calcio di scena a Foggia, al “Campo Figc” ospite del Foggia Incedit. Gli azzurri sono reduci dalla larga vittoria sulla Vigor Trani e vogliono fare bottino pieno per consolidare la quinta posizione in graduatoria. Di fronte un Foggia Incedit a caccia di punti per mantenere vive le speranze salvezza. Si affronteranno il miglior reparto offensivo ed il secondo peggior attacco del girone. Unione a segno in 57 occasioni contro le 15 del Foggia Incedit (peggio solo la Vigor Trani). La compagine foggiana però, ha subito sinora 34 marcature. Mister Rumma sarà a disposizione della squadra dopo aver scontato il turno di squalifica e potrà contare sul portiere Lullo appiedato nel turno precedente dal Giudice Sportivo.

Foto: Emmanuele Mastrodonato