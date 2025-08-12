Linea verde per l’Unione Calcio Bisceglie: ecco gli under Fracchiolla e D’Elia

Linea verde per l’Unione Calcio Bisceglie, che aggiunge qualità e freschezza al proprio organico, annunciando gli innesti di Edoardo Fracchiolla e Paolo D’Elia, due giovani classe 2007 che faranno parte della rosa a disposizione di mister Rumma per il campionato 2025/2026 di Eccellenza pugliese.

Entrambi originari di Terlizzi, Fracchiolla e D’Elia arrivano da esperienze significative nei settori giovanili di realtà professionistiche. L’attaccante Fracchiolla ha vestito per quattro stagioni la maglia del Levante Azzurro, raggiungendo nel 2024 la finale nazionale U17, prima di approdare al Monopoli in Primavera 2. Il centrocampista D’Elia, invece, è cresciuto nel vivaio della SSC Bari, con un percorso completo fino alla Primavera 2, categoria lasciata a gennaio per un’esperienza in Serie C con l’Altamura. (Foto: Marcello Papagni)

