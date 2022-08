Bellapianta rinnova con Sportilia: “Si torna sempre dove si è stati bene”

Una riconferma di assoluto valore è quella che prolunga il rapporto tra Carmen Bellapianta e Sportilia anche nella stagione 2022/23.

L’ufficialità del rinnovato legame tra l’esperta opposta di Cerignola e il sodalizio biancazzurro giunge a pochi giorni dal raduno, fissato per martedì 23 agosto al PalaDolmen, mentre dal giorno successivo scatterà la preparazione (ore 14.30, sempre nell’impianto di Via Ruvo).

Bellapianta ha rappresentato il valore aggiunto nella seconda parte della scorsa stagione: non a caso il suo innesto nella squadra di coach Nicola Nuzzi è coinciso con l’inizio della rimonta in classifica che ha garantito al Bisceglie la permanenza in serie B2 con largo anticipo.

“Si torna sempre dove si è stati bene e i posti sono semplicemente persone – esordisce Bellapianta – . Sembra una dichiarazione d’amore. Tra le righe, lo è per davvero. Credo di essere stata fortunata lo scorso anno a entrare a far parte di Sportilia. La mia volontà di accettare la riconferma è stata quindi ovvia e naturale. Lo spirito con il quale ho vissuto quei pochi, eppure intensi mesi in direzione salvezza sono stati forse i più belli della mia vita pallavolistica ed è da quella bellissima sensazione che intendo ricominciare. Come lo scorso anno, la mia presenza potrebbe non essere costante per via degli impegni lavorativi, ma nonostante questo cercherò sempre di fare del mio meglio soprattutto per il nostro pubblico, al quale sono legata da un profondo e reciproco rapporto di stima. La gente che tifa Sportilia si caratterizza per sportività ed educazione ad altissimi livelli e non vedo l’ora di riabbracciare tutti al PalaDolmen”.