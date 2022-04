Bees Bisceglie a caccia del riscatto per centrare i quarti di Coppa Conference

Tutto pronto per il secondo atto degli ottavi di finale di Coppa Conference, competizione dedicata a tutte le squadre non qualificate alle fasi finali del campionato di Serie A. Le Bees Bisceglie hanno l’obiettivo di conquistare i quarti di finale. Per farlo, le gialloblù dovranno ribaltare il risultato del match dell’andata contro il Torre Del Greco, terminato per 13-10 in favore della formazione campana, vincendo con almeno quattro punti di scarto.

Un obiettivo alla portata delle ragazze guidate da coach Hedley, che già all’andata hanno ampiamente dimostrato di essere all’altezza delle avversarie, creando spesso insidie alla difesa campana in un match equilibrato ed aperto per tutti gli 80’. Oggi, domenica 24 aprile, a partire dalle 15:30, presso il campo del Green Village di Modugno, si disputerà dunque il match decisivo per il passaggio del turno con le Bees chiamate a mettere in campo la miglior prestazione sia dal punto di vista tecnico che mentale, non lasciando spazio alle emozioni che potrebbero influenzare l’andamento di uno scontro cruciale. Dopo le belle soddisfazioni ottenute in campionato, la compagine pugliese vuole provare a ripetersi in questa competizione, centrando un altro risultato storico per il movimento rugbistico pugliese.