Basta un gol alla Diaz per vincere sul campo del Sammichele

Con il minimo scarto la Diaz porta a casa da Sammichele la vittoria numero undici in stagione in occasione delle ventunesima giornata del campionato di Serie B, girone G, di calcio a 5.

Di Chiano recupera in extremis Rafael Giorgio, anche se il suo impiego sarà centellinato nel corso della gara. Match che vede i biscegliesi gestire maggiormente il possesso palla con i padroni di casa pronti a recuperare per far male dalle parti di Sinigaglia. Diaz che si porta in vantaggio dopo sei minuti con Angelo Cassanelli che con un tocco dalla corta misura deposita in rete un tiro di Cadini non trattenuto da Grieco. I sammichelini reagiscono al gol subito colpendo un legno, ma senza poi dare seguito alle proprie giocate. Il finale di tempo vede prima Sellak, poi Iodice sfiorare il raddoppio, ma Grieco è bravo in entrambe le situazioni. Nella ripresa il copione non cambia, Diaz a fare la partita e Sammichele alla ricerca degli spazi giusti da sfruttare in contropiede. Bomber Elia prova a marcare il tabellino anche stavolta, ma il tuo tentativo si stampa sull’incrocio dei pali, seguito poco dopo dal palo di Cadini. Ancora Diaz pericolosa, ma Iodice a porta vuota non fa gol. Nel finale mister Masi schiera il quinto di movimento e qui sale in cattedra Marco Sinigaglia, decisivo in tre interventi che valgono lo 0-1 finale. Diaz che sale momentaneamente in quarta posizione con 33 punti e sabato prossimo al PalaDolmen arriva la Real Dem.