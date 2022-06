Basket Under 14, i Lions Bisceglie si portano a casa il titolo regionale

Nella giornata di sabato, gli under 14 dei Lions Bisceglie hanno messo in bacheca il titolo regionale oro di categoria, ai danni della Mediterranea Cerignola (punteggio di 61-44).

Un grande risultato ottenuto dai ragazzi nati nel 2008 e nel 2009. Ad un passo dal titolo anche i ragazzi under 15 e under 16, che si devono “accontentare” del secondo gradino del podio, con la vittoria andata rispettivamente all’Olimpia Gioia (96-86) e alla Virtus Brindisi (88-77).

I risultati mostrano il grande lavoro fatto dai responsabili del settore giovanile: “Lo staff tecnico ha lavorato duramente, con il supporto prezioso di collaboratori indispensabili per gestire i diversi aspetti dell’organizzazione del nostro vivaio – afferma il dirigente responsabile del settore giovanile Valerio Lonoce – siamo già pronti a ripartire, a condividere nuove idee per crescere, per alzare il livello attraverso quei dettagli che fanno la differenza” conclude.